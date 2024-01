Tailandesa Minor quer mais hotéis em Lisboa e Algarve

Os donos dos Tivoli estão à procura de novas oportunidades de investimento no país, com especial foco em Lisboa e no Algarve. Mas Porto e Madeira também estão no radar da Minor. Depois de resultados recorde, a ambição é duplicar o número de hotéis em 5 anos.



O CEO da Minor Hotels para a Europa e América, Ramón Aragonés, revelou que Portugal é o quinto maior mercado do grupo em número de hotéis. D.R. Sara Ribeiro sararibeiro@negocios.pt 09:00







A Minor Hotels quer reforçar a presença em Portugal, estando já no terreno à procura de novas oportunidades para alargar o seu portefólio, que inclui marcas como os Tivoli, Anantara, NH Collection, NH ou Avan.



