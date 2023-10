Um em cada três turistas na Galiza é português

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em agosto, praticamente um em cada três turistas estrangeiros que visitou a região da Galiza era português. Os dados foram revelados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística do país vizinho e mostram que aquela região espanhola foi visitada por 122.720 cidadãos portugueses. O total de visitantes estrangeiros ascendeu a 392.659, segundo os dados de um relatório-piloto do INE espanhol com base nos dados dos telemó

...