Era uma vez um prédio no verão

As casas de verão têm as mesmas obrigações para com o condomínio do que as de habitação permanente. Ruído e churrascos também não abrem exceções em tempo de férias.

