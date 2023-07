Ações da Cofina voltam a negociar em bolsa e disparam 39%

vigorava desde sexta-feira. No regresso à negociação, as ações do grupo de media dispararam 38,89% para os 0,50 euros, tendo chegado a renovar máximos desde fevereiro de 2020.Agora, os títulos da Cofina seguem a valorizar 22,78% para os 0,442 euros.

A valorização em bolsa acontece após ter sido noticiado que Cristiano Ronaldo é investidor no 'Management Buy Out' (MBO) que está a ser preparado por um conjunto de quadros da empresa. A notícia foi inicialmente avançada pelo Eco e pouco depois confirmada pelo administrador-executivo da Cofina Media, Luís Santana.A CMVM comunicou esta segunda-feira que a negociação seria retomada "na sequência da divulgação de informação relevante ao mercado".A empresa de media - que detém títulos como o Negócios, a CMTV, o Correio da Manhã, a Sábado e o Record - divulgou na sexta-feira que recebeu uma oferta vinculativa pela totalidade do capital da Cofina Media que avalia a empresa em 75 milhões de euros.