BCP cai mais de 1% e pressiona bolsa de Lisboa. Mota-Engil cresce 2%

num dia em que os investidores aguardam por novos dados económicos na Europa e nos Estados Unidos.O PSI desvaloriza 0,12% para os 6.292,99 pontos, com oito cotadas em alta, sete em queda e uma inalterada — a Nos.

Do lado das quedas, destaque para o BCP. O banco liderado por Miguel Maya tomba 1,39% para 28,36 cêntimos. Ontem, o BCP recebeu autorização do Banco Central Europeu (BCE) para exercer a opção de reembolso antecipado do instrumento de AT1 ("additional tier 1") em curso, obrigações com características de fundos próprios nível 1, no montante de 400 milhões de euros.Seguem-se as papeleiras Navigator e Semapa que perdem 0,48% para 3,72 euros e 0,29% para 13,62 euros, respectivamente.Ainda no vermelho estão dois pesos pesados. A Jerónimo Martins desliza 0,18% para 22,40 euros e a EDP cai 0,05% para 4,16 euros.No verde, a Mota-Engil avança 2% para 3,32 euros. A construtora registou lucros de 51 milhões até setembro, que equivale ao seu melhor resultado líquido anual da última década. A carteira de encomendas bateu novo recorde de 13,6 mil milhões de euros.Segue-se a Ibersol que valoriza 0,60% para 6,66 euros.No setor energético, a EDP Renováveis ganha 0,42% para 15,55 euros, a REN sobe 0,41% para 2,44 euros, a Galp valoriza 0,40% para 13,92 euros e a Greenvolt soma 0,38% para 6,59 euros.