BCP perde quase 3% e dita queda do PSI-20

A bolsa nacional encerrou em queda esta quarta-feira, 24 de julho, depois de ter interrompido ontem uma série de quatro sessões consecutivas de perdas. Com 11 cotadas no vermelho e sete em alta, o PSI-20 deslizou 0,23% para 5.203,07 pontos, pressionado sobretudo pelo BCP.





Na Europa, os principais índices seguem divididos entre ganhos e perdas ligeiras, numa altura em que os investidores continuam a olhar para os resultados das empresas relativos ao segundo trimestre e em que cresce a expectativa em relação à reunião do BCE de amanhã. Neste encontro, o presidente do banco central, Mário Draghi, deverá reforçar a sua disponibilidade para avançar com mais estímulos à economia para sustentar a recuperação, ou até anunciar já uma descida dos juros dos depósitos, como antecipam alguns analistas.





O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, sobe ligeiros 0,10% para 391,94 pontos, com a subida do setor automóvel e tecnológico a compensara descida dos produtores de matérias-primas.





Por cá, o BCP desvalorizou 2,76% para 26,45 cêntimos, depois de os analistas da JB Capital Markets terem revisto em baixa a recomendação para as ações de "comprar" para "neutral" e o preço-alvo de 35 cêntimos para 30 cêntimos.





Esta revisão acontece no mesmo dia em que a Moody’s subiu o rating dos depósitos do banco liderado por Miguel Maya assim como o rating do programa de dívida de Ba1 para Ba2.





A contribuir para a descida do PSI-20 estiveram ainda a Sonae, a Nos e a REN. A Sonae desvalorizou 0,51% para 87,85 cêntimos, a Nos recuou 0,77% para 5,825 euros e a REN perdeu 0,6% para 2,475 euros, depois de ter anunciado esta terça-feira à noite, em comunicado à CMVM, que assinou um contrato com as empresas Compañia General de Electricidad e Naturgy Inversiones Internacionales para a aquisição de 100% da Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel, por 167 milhões de dólares (148,89 milhões de euros).





Do lado das subidas destacou-se a Jerónimo Martins, a EDP Renováveis e a Galp Energia. A retalhista somou 1,19% para 14,835 euros, a Galp valorizou 0,96% para 14,175 euros e a EDP Renováveis subiu 0,87% para 9,30 euros, depois de ter anunciado, esta manhã, que os seus lucros subiram 147% no primeiro semestre, em comparação com o mesmo período do ano anterior, para 343,1 milhões de euros. Durante a sessão, os títulos chegaram a somar um máximo 1,63% para 9,37 euros, um novo recorde.





Fora do PSI-20, a Teixeira Duarte perdeu 2,03% para 12,05 cêntimos, depois de ter anunciado que vai desenvolver um projeto imobiliário em Oeiras em parceria com a China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), uma das maiores construtoras chinesas.