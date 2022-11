Bolsa de Lisboa arranca no vermelho. BCP lidera perdas

Leia Também BCP fecha sessão a somar mais de 1%. Lisboa pintada de verde

A bolsa de Lisboa arrancou a negociação desta quarta-feira em terreno negativo, com o PSI a recuar 0,38% para os 5796,39 pontos.Das 15 cotadas que compõem o índice, 11 começaram a sessão com quedas e quatro com ganhos. A liderar as perdas segue o BCP, com uma desvalorização de 2,02%, seguido pela Jerónimo Martins, que cede 1,16%.A Greenvolt, por sua vez, arrancou o dia em bolsa a ceder 1,08%, seguida pela Sonae (-1,03%), pela Mota-Engil (0,82%), pela REN (-0,59%), pela Altri (-0,45%), pela Semapa (-0,43%), pela Corticeira Amorim (-0,23%), pela EDP (-0,14%) e pela Nos (-0,05%).Já a Galp e a EDP Renováveis sobem 0,83% e 0,27%, respetivamente, sendo as cotadas que mais ganham esta quarta-feira.Também a Navigator (0,16%) e os CTT (0,15%) arrancaram o dia com ganhos.Título corrigido