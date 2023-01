Entrada de acionistas ativistas faz cair lucros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Acionista ativista. Este é o termo que tem vindo a assustar os conselhos de administração. O que pretendem é que as empresas em que investem alinhem com os seus objetivos, nem que para isso tenham de sacrificar o lucro no curto prazo. Retorno para os acionistas pode cair até 12%.





...