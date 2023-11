Fed chegou ao fim na subida de juros? Em Wall Street acredita-se que sim

As bolsas norte-americanas encerram em alta, impulsionadas por dados da inflação no produtor nos Estados Unidos, que registou a maior queda em três anos e meio em outubro e vai fomentando expectativas de que a Reserva Federal possa já ter terminado o ciclo de aperto da política monetária.O S&P 500, referência para a região, somou 0,16% para 4.502,88 pontos, o industrial Dow Jones subiu 0,47% para 34.991,21 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite avançou 0,07% para 14.103,84 pontos.Os investidores estiveram ainda a avaliar dados das vendas a retalho nos EUA, que caíram menos do que o esperado em outubro, face a expectativas de uma queda de 0,3% esperada pelos economistas ouvidos pela Reuters.Entre os principais movimentos de mercado, a Target disparou 17,81%, depois de a retalhista ter anunciado que esperado lucros no quarto trimestre bem acima do esperado devido à redução de custos com as cadeias de fornecimento."Estes dois dados reafirmaram a mensagem de terça-feira de que a Fed parece estar a navegar um 'soft lading' bastante bem", disse à Reuters o analista Ronald Temple da Lazard.