Fim do rally à vista? Nasdaq cede pelo terceiro dia

Após um dia com grandes flutuações, os índices bolsistas norte-americanos cederam na parte final e fecharam no vermelho, com destaque para o Nasdaq Composite, que liderou as quedas e soma três sessões em perda.Foi na última hora de negociação, após o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, ter declarado à Fox News estar "cético" quanto a um regresso às negociações com os democratas sobre o novo pacote de estímulos à economia, que os índices quebraram mais.O Dow Jones foi o menos penalizado dos principais índices, deslizando 0,38%, para os 27.686,91 pontos.O S&P 500, por seu turno, pôs fim a uma série de sete sessões em alta ao recuar 0,80%, para os 3.333,69 pontos. Durante a sessão, o índice chegou a estar a um ponto percentual dos máximos históricos registados em fevereiro. A pesar no índice estiveram principalmente os setores de "utilities" e do imobiliário.Já o Nasdaq Composite sofreu o maior tombo: 1,69%, para os 10.782,82 pontos. O índice dominado pelas tecnológicas caiu pelo terceiro dia consecutivo desde que alcançou um máximo histórico na passada quinta-feira."Parece um mercado nas últimas fases de um rally", diz Sameer Samana, analista da Wells Fargo Investment, citado pela Bloomberg. "Continua a ser um mercado de apetite pelo risco, mas com um sabor ligeiramente diferente daquele que vimos enquanto as taxas de juro e o dólar caíam", acrescenta."Estamos a ver alguma realização de mais-valias, os investidores estão a tentar uma rotação para algumas ações que não têm tido um desempenho tão bom. Os últimos dias têm sido marcados pelos dados mais positivos relativamente ao coronavírus", indica à Bloomberg Keith Gangl, gestor de portefólio da Gradient Investments.Entre as "big tech", a Apple caiu 2,97%, a Microsoft perdeu 2,34%, a Amazon recuou 2,14%, a Alphabet, casa-mãe do Google, cedeu 1,09% e o Facebook deslizou 2,61%.