Galp mantém energia e puxa o PSI-20 de novo para o verde

A bolsa nacional está a subir, com o principal índice, o PSI-20, a valorizar 0,23% para os 4.145,46 pontos. Há dez cotadas a puxar pelo índice no verde, três no vermelho e cinco que seguem inalteradas.Lá fora, a tendência é positiva mas não há grande alvoroço, numa altura em que a saúde do presidente Trump volta a estar em foco. O líder dos Estados Unidos já saiu do hospital mas ainda não é certo o seu estado de saúde, sendo que este continua a ser acompanhado por uma equipa médica na Casa Branca. O pacote de estímulos que tem vindo a ser anunciado também não apresenta ainda qualquer conclusão, embora os investidores se mostrem otimistas.Por cá, a Galp é o peso pesado que mais se evidencia, com um ganho de 0,70% para os 8,29 euros. Este desempenho marca a terceira sessão no verde, depois de na última esta cotada ter disparado mais de 5,5%. A petrolífera segue em sintonia com a matéria-prima, que volta a valorizar depois de ter exibido subidas de mais de 6% em Londres na última sessão.A sustentar estão ainda o BCP e o grupo EDP. O banco liderado por Miguel Maya avança 0,63% para os 8 cêntimos, seguido da EDP Renováveis, que soma 0,54% para os 14,80 euros, subindo exatamente na mesma medida que a EDP, que segue a cotar nos 4,26 euros.A contrariar destaca-se a Nos, que lidera as perdas, com uma quebra de 2%.(Notícia atualizada às 08:16)