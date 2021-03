Galp no maior ciclo de ganhos em 15 meses ajuda bolsa de Lisboa a escapar de quedas na Europa

O "ouro negro" continua a capitalizar o facto de a OPEP+ ter decidido manter inalteradas as quotas de produção para abril.



No resto da praça portuguesa, outras oito empresas registam ganhos como é o caso da Jerónimo Martins (+1,71%) e também do BCP (0,34%).



Entre as quedas surgem as duas cotadas do grupo EDP, com a EDP a perder 0,78% e a EDP Renováveis a cair 0,61%.

O índice PSI-20 terminou esta última sessão da semana com um ganho de 0,50% para os 4.671,94 pontos, pondo término a três quedas consecutivas, à boleia do ganho da Galp. Apesar do ganho de hoje, a praça lisboeta não escapa a uma queda de cerca de 0,5% no acumular da semana.O novo da petrolífera nacional, Andy Brown, terá razões para sorrir com a prestação da empresa em bolsa. Desde que o anúncio de que seria o novo homem-forte da petrolífera, em meados de janeiro, a sua cotação disparou quase 14%. Na sessão desta sexta-feira, encabeça um ciclo de cinco dias consecutivos a valoriar, naquela que é a maior sequência de "vitórias" desde dezembro de 2019.Hoje, a Galp valorizou 4,59% para os 10,455 euros por ação, o que representa um máximo desde julho do ano passado, acumulando uma subida de mais de 13% na semana que agora termina.A boa prestação da Galp alarga-se a todo o setor das petrolíferas na Europa (1%), que negoceiam à boleia dos ganhos registados no preço do Brent, que serve de referência para o "velho continente" e está em máximos de 14 meses.