Grupo EDP em queda impede PSI-20 de acompanhar fortes ganhos na Europa

Isto, depois de ontem, já depois do fecho de sessão, a empresa liderada por Gonçalo Moura Martins ter anunciado um novo contrato

para a construção de infraestruturas de captação, tratamento e distribuição de água em Angola,

A assembleia de obrigacionistas da SAD portista, que se realizou nesta setxa-feira, aprovou o adiamento por um ano do reembolso de emissão de 35 milhões de euros, que vencia a 9 de junho, segundo anunciou a CMVM (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários).

O executivo chefiado por Angela Merkel chegou a acordo para um novo pacote de apoio à economia germânica no valor de 130 mil milhões de euros, enquanto o BCE elevou em 600 mil milhões de euros o programa em vigor de compra de ativos direcionado a capacitar a resposta dos países da Zona Euro à crise da covid-19.



Hoje, foi anunciada também a taxa de desemprego nos Estados Unidos, que se situou em 13,3% em maio, consideravelmente abaixo dos 19% que eram estimados pelos economistas, de acordo com a Bloomberg.



Bolsa nacional sobe há três semanas seguidas

Apesar das duas últimas sessões desta semana terem sido negativas, o índice PSI-20 acumulou um ganho semanal de 6,43%, o que representa a maior valorização desde final de março deste ano. Assim, a bolsa nacional consuma três semanas consecutivas de ganhos.



A liderar a tabela das maiores subidas está a Pharol, com um ganho acumulado de 35%. O BCP surge em segundo lugar, com uma subida de 18% e a construtora Mota-Engil segue-se com uma valorização de cerca de 12%. Em igual proporção subiu também a petrolífera Galp.



Apenas uma cotada portuguesa registou uma queda semanal: a Ibersol, com uma perda de perto de 2%, depois de nas semanas anteriores a sua cotação ter disparado em bolsa, com a reabertura da economia em Portugal.

Ainda em território negativo esteve também a Jerónimo Martins, com uma queda de 1,46% para os 15,495 euros por ação. A REN recuou 0,59% para os 2,515 euros, num dia em que as posições curtas na cotada liderada por Rodrigo Costa subiram para um máximo desde setembro do ano passado, nos 1,02%.Em contraciclo, estiveram a Mota-Engil, com um ganho de 3,67% para os 1,300 euros por ação. Hoje, o título chegou aA subir estiveram também o BCP (+2,10%) e a Galp (+2,88%). Fora do PSI-20, as ações do FC Porto, SAD estiveram suspensas durante parte do dia, mas reativaram a negociação perto do final da sessão, com uma perda de 1,32% para os 75 cêntimos por ação.No resto da Europa, as bolsas sorriram aos estímulos avançados ontem pelo Banco Central Europeu (BCE), que decidiu aumentar em 600 mil milhões de euros o seu programa de ataque à pandemia (PEPP), acima dos 500 mil milhões esperados pelos analistas.