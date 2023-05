Lisboa abre com todas as cotadas no vermelho

A bolsa portuguesa iniciou a derradeira sessão de maio em terreno negativo, com todas as cotadas do principal índice no vermelho. O PSI cede 0,59%, para os 5.759,72 pontos, mínimos de dois meses.A maior queda pertence à EDP Renováveis, que cai 1,53%, para 18,38 euros, mínimos desde fevereiro do ano passado. A cotada com maior peso no índice nacional viu ontem o JP Morgan baixar a sua recomendação para as ações da empresa de "overweight" para "neutral".A Greenvolt recua 1,44%, para 6,16 euros, um dia após ter sido divulgada a saída da Altri do seu capital, tendo os acionistas do núcleo duro da papeleira passado a controlar diretamente mais de metade da empresa liderada por Manso Neto. A Altri, por seu turno, cede 0,68%, para 4,08 euros.Entre os pesos pesados, a EDP perde 0,57%, para os 4,56 euros, o BCP recua 0,43%, para 0,208 euros, enquanto a Galp cede 0,36%, até aos 9,964 euros, e a Jerónimo Martins desliza 0,18%, negociando nos 22,74 euros.