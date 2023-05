Núcleo "duro" da Altri passa a deter diretamente mais de metade da Greenvolt

1Thing Investments, de Pedro Borges de Oliveira, vê a sua participação aumentar 1,67%, passando a deter 9.848.239 ações representativas de 7,08% do capital da Greenvolt. A Caderno Azul de João Borges de Oliveira, aumenta a participação em 2,51% e passa a deter 15.600.610 ações representativas de 11,21% do capital da energética.



Já a Livrefluxo, de Domingos Vieira de Matos, vê a sua participação aumentar 2,16% e passa a deter 14.675.541 ações representativas de 10,55% do capital da Greenvolt.



Também a Actium Capital, de Paulo Fernandes, vê a sua participação aumentar 2,14% e passa a deter 16.891.193 ações representativas de 12,14% do capital da Greenvolt.



Finalmente, a Promendo Investimentos, de Ana Menéres de Mendonça aumenta a participação em 2,96%, passando a deter 17.515.054 ações representativas de 12,59% do capital social da Greenvolt.



Na sua totalidade, os cinco acionistas passam de deter 42,1% do capital da Greenvolt para 53,57%, sendo que o "free float" da energética aumenta de 33,2% para 38,4% e a polaca V-Ridium mantém os 8%. A Caderno Azul de João Borges de Oliveira, aumenta a participação em 2,51% e passa a deter 15.600.610 ações representativas de 11,21% do capital da energética.Já a Livrefluxo, de Domingos Vieira de Matos, vê a sua participação aumentar 2,16% e passa a deter 14.675.541 ações representativas de 10,55% do capital da Greenvolt.Também a Actium Capital, de Paulo Fernandes, vê a sua participação aumentar 2,14% e passa a deter 16.891.193 ações representativas de 12,14% do capital da Greenvolt.Finalmente, a Promendo Investimentos, de Ana Menéres de Mendonça aumenta a participação em 2,96%, passando a deter 17.515.054 ações representativas de 12,59% do capital social da Greenvolt.Na sua totalidade, os cinco acionistas passam de deter 42,1% do capital da Greenvolt para 53,57%, sendo que o "free float" da energética aumenta de 33,2% para 38,4% e a polaca V-Ridium mantém os 8%.

Os cinco acionistas "core" da Altri viram reforçada a sua posição no capital da energética com o pagamento de um dividendo em espécie, através de ações da Greenvolt. Isto segundo comunicados enviados esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).