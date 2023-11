Lisboa acompanha otimismo europeu com BCP a voltar a superar os 0,3 euros

A bolsa portuguesa terminou a última sessão da semana em alta, acompanhando o otimismo vivido na maioria das principais praças europeias. Num dia em que Wall Street funciona a "meio gás" (a sessão encerra às 18:00 portuguesas), o PSI avançou 0,34%, para os 6.334,58 pontos, com metade das cotadas em alta e as restantes no vermelho.O BCP liderou os ganhos, tal como na véspera, ao subir 1,35%, para os 0,3008 euros. O banco liderado por Miguel Maya volta, assim, a superar os 0,3 euros por ação, rondando os máximos de cinco anos alcançados no início do mês.O retalho também se destacou pela positiva, num dia em que decorre a Black Friday. A Jerónimo Martins avançou 1,19%, fechando a valer 22,04 euros, e a Sonae ganhou 1,01%, para os 0,9465 euros.A Galp também ajudou ao saldo positivo da praça portuguesa com uma valorização de 0,93%, para os 13,565 euros, num dia em que o Brent sobe depois das fortes quedas recentes.A impedir maiores ganhos do PSI, a família EDP voltou a pressionar. A EDP Renováveis caiu 2,32%, para os 15,56 euros, enquanto a casa-mãe cedeu 0,54%, terminando a sessão nos 4,245 euros.Ainda do lado das quedas destacou-se a Mota-Engil, que perdeu 0,61%, para os 3,245 euros.