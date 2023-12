Lisboa fecha no verde com Mota e BCP a darem gás

A bolsa portuguesa encerrou em alta esta sexta-feira, em linha com as congéneres europeias, e retomou a tendência positiva após a queda da véspera, que interrompeu a mais longa série de sessões no verde (10) deste ano. O PSI avançou 0,58%, para os 6.567,11 pontos, com nove cotadas em alta, seis em queda, enquanto a REN fechou inalterada.soma assim a quarta semana consecutiva com saldo positivo, a melhor série desde abril.liderou as subidas, com um ganho de 3,72%, para os 4,185 euros,. A construtora continua a ser, por larga margem, a cotada comeste ano.A dar força ao índice nacional esteve também o, que avançou 2,25% até aos 0,3141 euros. O banco liderado por Miguel Maya interrompe uma série de quatro dias no vermelho depois de ter tocado máximos de janeiro de 2018 na segunda-feira, após ser conhecido que vai integrar o Stoxx600 a partir de 18 de dezembro encerra o pódio das subidas com uma valorização de 0,99%, para os 9,16 euros. Nota ainda para a, que encerrou no valor mais elevado desde 20 de fevereiro (7,48 euros), graças a um ganho de 0,88%.Entre os pesos pesados, aavançou 0,71%, para os 13,435 euros, animada pela subida nos preços do petróleo. Isto apesar de o JPMorgan ter cortado a recomendação e o "target" da petrolífera subiu 0,22%, fechando nos 4,514 euros, enquanto acedeu 0,43%, para os 17,425 euros. Aperdeu 0,34%, para os 23,5 euros.A maior queda do dia foi protagonizada pela, que caiu 0,74%, para os 13,36 euros.