Lisboa pintada de vermelho com BCP a pesar

A bolsa de Lisboa abriu a última sessão da semana em terreno negativo, com quase todas (14) as cotadas no vermelho. O índice de referência, o PSI, recua 0,46% para 6083,01 pontos.A Mota-Engil é a empresa que mais perde, desvalorizando 1,54% para 2,89 euros, seguida do BCP, que cai 1,24% para 0,28 euros. O banco fechou, na quinta-feira, um acordo com todos os sindicatos para aumentos até 9,2%.Notícia em atualização