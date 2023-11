Lisboa renova máximos de mais de nove anos na despedida de novembro

avançou 0,54%, para os 6.474,58 pontos, máximo desde 8 de julho de 2014, num dia em que a maioria das principais praças europeias vestiram-se de verde, animadas pelos dados da inflação na Zona Euro.Das 16 cotadas do principal índice nacional, 12 encerraram em alta e quatro em queda.liderou os ganhos ao subir 2,48%, para os 16,75 euros, seguida da, que avançou 2,23%, até aos 7,11 euros. A empresa liderada por João Manso Neto beneficiou dos "researches" favoráveis do BNP Paribas e Mediobanca , que elevaram os respetivos "targets" para as ações da Greenvolt.Em destaque esteve ainda acom um ganho de 2,21%. A construtora continuou a tendência positiva dos últimos dias e fechou nos 3,695 euros. Durante a negociação as ações tocaram os 3,765 euros,intradiário desde 13 de março de 2018.O retalho também viveu um dia positivo, com aa ganhar 0,80%, para 22,7 euros, e aa valorizar 0,70%, até aos 0,9285 euros.A dar força ao PSI estiveram ainda o BCP, com uma subida de 0,36%, para os 0,3082 euros, e a Galp, que valorizou 0,26%, para 13,655 euros.Nota ainda para a, que ganhou 0,6%, para 6,74 euros, após ontem ter apresentado contas Do lado das quedas, afoi a cotada com pior desempenho, cedendo 0,55%, para 9,05 euros, seguida da, que deslizou 0,39%, fechando nos 4,387 euros.