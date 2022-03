Lucros da bolsa dão a volta à pandemia

As empresas do índice de referência PSI fecharam o exercício de 2021 com resultados líquidos próximos de 3,5 mil milhões de euros, com os lucros a dispararem 50% para regressarem a valores pré-pandemia. Setor da energia liderou o crescimento dos lucros.

Lucros da bolsa dão a volta à pandemia









