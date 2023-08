Paulo Fernandes vende quase 732 mil ações da Altri e reduz posição para 12,49%

A Actium Capital vendeu, entre sexta-feira e hoje, 731.944 ações da Altri, passando a deter 12,49% do capital da empresa, foi esta terça-feira comunicado ao mercado."A Actium Capital, S.A., vem, por este meio, comunicar [...] que alienou, entre 28 de julho e 01 de agosto de 2023, 731.944 ações representativas de 0,36% do capital social e dos direitos de voto da Altri", lê-se na informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pela Altri.Na sequência destas operações, a Actium Capital passou a deter 25.614.930 ações representativas de 12,49% do capital social e dos direitos de voto da Altri.Esta participação considera-se imputável a Paulo Fernandes, que é administrador da Actium Capital e também da Altri.Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Altri desceram 0,80% para 4,24 euros.