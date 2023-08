Paulo Fernandes vende 0,44% da Altri por 4,1 milhões

Leia Também Paulo Fernandes vende quase 732 mil ações da Altri e reduz posição para 12,49%

A Actium Capital, veículo de investimento de Paulo Fernandes, vendeu mais de 900 mil ações da Altri, correspondentes a 0,44% do capital da papeleira, na segunda e terça-feira, segundo comunicado publicado na CMVM.As alienações foram realizadas em bolsa tendo o vice-presidente da Altri vendido 576 mil ações a um preço médio ponderado de 4,494573 euros na segunda-feira e 330.832 títulos a um preço médio ponderado de 4,530633 euros no dia seguinte.Contas feitas, a venda de 906.832 ações da Altri rendeu um encaixe de 4.087.752,42 euros ao administrador.Após estas operações, Paulo Fernandes passou a deter 24.708.098 ações, correspondentes a 12,04% do capital e direitos de voto na Altri.Nos últimos meses, Paulo Fernandes tem vindo a reduzir a sua posição no capital da papeleira. No final do ano passado, o gestor detinha 12,84% do capital da empresa.