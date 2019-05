PSI-20 recupera de mínimos de janeiro com Galp e retalho a impulsionar

A bolsa nacional está a negociar em alta esta sexta-feira, 24 de maio, depois de duas sessões consecutivas de perdas que levaram o PSI-20 para o valor mais baixo desde 22 de janeiro. Nesta altura, o principal índice nacional valoriza 0,45% para 5.080,71 pontos, com 10 cotadas em alta, quatro em queda e quatro inalteradas.





Na Europa, o dia também é de recuperação nos mercados acionistas, com os investidores animados com as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que admitiu ontem um desfecho "rápido" da guerra comercial entre Washington e Pequim.





"Penso que as coisas com a China vão acontecer rapidamente, porque não consigo imaginar que possam estar satisfeitos com a saída de milhares de empresas do seu país para outros lugares", afirmou Trump na quinta-feira, em declarações na Casa Branca.





As palavras do presidente norte-americano, que também admitiu incluir a Huawei nas negociações comerciais, deram um novo ânimo aos investidores depois de uma série de dias de grande incerteza nos mercados devido à escalada da tensão entre as duas maiores economias do mundo.





Por cá, o PSI-20 está a ser impulsionado sobretudo pela Galp Energia, pelas cotadas do retalho e pelo BCP.





Acompanhando os ganhos do petróleo nos mercados internacionais, a Galp valoriza 1,04% para 14,11 euros, enquanto a Jerónimo Martins avança 0,93% para 13,54 euros e a Sonae sobe 1,75% para 90,15 cêntimos.





Já o BCP soma 0,84% para 25,27 cêntimos.





Do lado das quedas destaque para as cotadas do grupo EDP – com deslizes ligeiros em torno de 0,2% - e para os CTT, que perdem 0,96% para 2,276 euros.