Bruno Simão/Negócios

O índice PSI-20 fechou a sessão desta sexta-feira, 25 de Janeiro, a somar 0,99% para 5.152,04 pontos, com 14 cotadas a negociar em alta, três em queda e uma inalterada. A bolsa lisboeta valorizou pela terceira sessão seguida num dia em que voltou a tocar no valor mais alto desde 10 de Outubro do ano passado.Também as principais praças europeias transacionaram no verde, com o índice de referência Stoxx 600 a avançar pela segunda sessão e a atingir máximos de 4 de dezembro. A forte subida do setor das matérias-primas aliada aos ganhos registados nos setores automóvel e financeiro animaram a negociação no velho continente.Tal como na última sessão, também a apoiar as subidas na Europa estiveram as declarações ontem feitas por Mario Draghi. O presidente do Banco Central Europeu avisou que o abrandamento económico na área do euro pode ser mais pronunciado do que se antecipava há poucas semanas. Os investidores acreditam que isso poderá significar que o BCE pode adiar o início da subida dos juros na Zona Euro para 2020.No plano nacional, foi o BCP que esteve em maior destaque com uma valorização de 1,04% para 0,244 euros, isto no dia em que o CEO do banco, Miguel Maya, anunciou que a instituiçãoNota de destaque também para a Nos que ganhou 1,06% para 5,71 euros num dia em que ao negociar nos 5,73 euros tocou num máximo de 1 de dezembro de 2017.A maior subida no PSI-20 foi registada pela Mota-Engil (+3,51% para 2,035), seguida dos ganhos registados no setor do papel. A Navigator somou 2,27% para 4,24 euros, a Altri cresceu 1,85% para 7,14 euros e a Semapa subiu 0,79% para 15,22 euros.Continuando do lado dos ganhos, a Jerónimo Martins apreciou 1,52% para 12,72 euros, a Sonae avançou 0,26% para 0,951 euros e a EDP valorizou 1,38% para 3,095 euros, isto no dia em que o líder da elétrica, António Mexia, afirmou que a OPA lançada pelos chineses à empresa enfrenta "muitos obstáculos" A impedir uma maior subida do principal índice nacional esteve a Galp Energia (-0,14% para 13,95 euros) e a EDP Renováveis (-0,44% para 7,85 euros).(Notícia atualizada às 16:55)