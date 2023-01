PSI soma e segue no verde. Galp em máximos de quatro meses

Depois de registar a maior série de ganhos desde abril de 2021, a bolsa de Lisboa voltou a arrancar a sessão no verde, com o PSI a somar 0,38% para 5.991,83 pontos.





Entre as 15 cotadas que compõe o principal índice nacional, a esmagadora maioria (12) começou as negociações em terreno positivo, com apenas duas no vermelho e uma a permanecer inalterada.





O BCP lidera os ganhos, estando a subir 1,24% para 0,1791 euros, seguido da Galp – em contramão com o petróleo, que desvaloriza no mercado internacional – que sobe para máximos de meados de setembro, ao ganhar 1,15% para 12,74 euros.





Ainda do lado dos ganhos, Mota-Engil fecha o pódio ao acumular 1,09% para 12,74 euros.





No setor energético, além da Galp todas as cotadas negoceiam no verde. REN sobe 0,59% para 2,54 euros, enquanto Greenvolt cresce 0,51% para 7,83 euros.





Por sua vez, na família EDP, a empresa-mãe sobe 0,23% para 4,84 euros, a par do braço das renováveis que cresce 0,14% para 21,60 euros.





Entre as papeleiras, o sentimento também é predominantemente positivo, estando a Altri a arrecadar 0,77% para 4,97 euros e a Navigator a subir 0,12% para 3,47 euros. Já a Semapa permanece inalterada em 12,42 euros.





Por fim no retalho, a sessão começou mista. Se por um lado a Sonae soma 0,21% para 0,96 euros, por outro a Jerónimo Martins ocupa a primeira posição na tabela das perdas, a desvalorizar 0,15% para 3,22 euros.





Ainda do lado das perdas, a empresa liderada por Pedro Soares dos Santos é seguida pelos CTT que caem 0,15% para 3,22 euros.



(Notícia atualizada às 8:35).