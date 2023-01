PSI soma maior série de ganhos desde abril de 2021

A bolsa de Lisboa fechou no verde, pela oitava sessão consecutiva, naquela que é a maior série de ganhos desde abril de 2021.O PSI subiu 0,28% para os 5969,32 pontos, com cinco cotadas em terreno positivo, nove no vermelho e uma inalterada.A liderar a tendência esteve a EDP Renováveis, com uma valorização de 3,85% para os 21,57 euros, seguida pela casa-mãe, a EDP, que avançou 1,02% para os 4,83 euros.



Também a Greenvolt esteve do lado das cotadas que fecharam com ganhos, tendo somado 0,52% para os 7,79 euros. Seguiram-se a Galp e a Jerónimo Martins, com uma valorização de 0,44% e 0,09% para os 12,60 euros e 21,38 euros, respetivamente.

Já a travar maiores ganhos esteve o BCP, um dos pesos pesados do PSI, com uma queda de 1,28% para os 17,69 cêntimos. A cotada que mais caiu foi a Semapa, com um recuo de 1,43% para os 12,42 euros.Ainda do lado das quedas, a Altri e a Sonae cederam 1,28% e 0,99% para os 4,932 euros e 9,54 cêntimos, respetivamente.Notícia atualizada às 16h56