Tecnológicas ajudam Wall Street a fechar em grande um mês altamente volátil

As bolsas do outro lado do Atlântico fecharam a última sessão de janeiro em território positivo, dando cor a um mês extremamente volátil em que a negociação seguiu numa autêntica montanha russa.

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 1,17% para 35.131,86 pontos. Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 avançou 1,89% para 4.515,55 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite encerrou a escalar 3,41% (depois de ter subido 3,13% na passada sexta-feira), para 14.239,88 pontos. Este impulso das duas últimas sessões ajudou a reduzir as perdas do acumulado de janeiro para menos de 9%.

Com este desempenho na sexta-feira e hoje, o Nasdaq registou a melhor série de ganhos em dois dias seguidos desde novembro de 2020. Já no caso do S&P 500, que na sexta-feira pulou 2,43%, garantiu a melhor série de dois dias de valorizações desde abril de 2020.

O apetite dos investidores adeptos do ‘buy the dip’ (que aproveitam as quedas para comprarem depois as ações a preços mais baixos) ajudaram uma vez mais a animar a negociação.

Em plena época de resultados, e com algumas tecnológicas de peso a terem já apresentado as suas contas, amanhã as atenções vão estar viradas para a Alphabet. Após o fecho de Wall Street, a dona da Google vai mostrar os números do seu desempenho no ano passado e os resultados prometem agitar os mercados.

Na quarta-feira será a vez da Meta e no dia seguinte será a Amazon que irá confessar-se ao mercado.