Uber avança com preparação do IPO 

A empresa terá conseguido dos bancos de investimento uma avaliação de cerca de 120 mil milhões de dólares, segundo uma fonte citada pela agência noticiosa. E este IPO pode, assim, ser o maior do próximo ano e um dos cinco maiores de sempre, caso o valor da operação supere os 17,4 mil milhões de dólares. O maior IPO de sempre foi protagonizado pela Alibaba, em 2014, no valor de 25 mil milhões de dólares.



A Uber obteve, no terceiro trimestre, prejuízos de 1,07 mil milhões de dólares, enquanto as receitas cresceram 5% face ao trimestre homólogo para 2,95 mil milhões de dólares.

Também na quinta-feira a Lyft entregou o prospecto para avançar com a dispersão de capital em bolsa. As duas empresas vão testar o apetite dos investidores numa altura em que os mercados de capitais enfrentam um período de maior turbulência.