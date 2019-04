Wall Street com ganhos ligeiros à espera da inflação e de mais resultados

As bolsas dos EUA iniciaram a sessão a subir, mas com ganhos ligeiros, numa altura em que os investidores aguardam pela divulgação da inflação e de resultados do primeiro trimestre.

Reuters

As bolsas dos EUA arrancaram a semana com variações pouco acentuadas. O Dow Jones sobe 0,05% para 26.557,48 pontos, o Nasdaq soma 0,15% para 8.159,01 pontos e o S&P500 ganha 0,12% para 2.943,10 pontos.



Os investidores aguardam pela divulgação dos dados da inflação de março, estimando-se que o índice de preços no consumidor tenha aumentado 0,7%, o que corresponde a uma recuperação face ao mês anterior (0,1%). Já a taxa de inflação que é seguida pela Reserva Federal (Fed) dos EUA deverá ter-se mantido em 0,1%.

No radar dos investidores estarão também as apresentações de resultados de várias cotadas. Esta semana serão divulgados resultados por parte de 160 das empresas que compõem o S&P500. Entre as cotadas estão a Alphabet, dona do Google, e a Apple.

Os analistas preveem que as empresas reportem uma queda de 0,3% nos lucros, uma descida bastante menor do que a redução de 2% estimada no início do mês, de acordo com os dados compilados pela Refinitiv e citados pela Reuters.



Entre as cotadas destaque para a Walt Disney, depois de ter sido revelado que a sua última estreia cinematografia está a bater recordes de bilheteira. Os "Vingadores: Endgame" já gerou uma receita de 1,2 mil milhões de dólares. Os títulos estão a ceder 0,21% para 139,62 dólares.

A Alphabet, que apresenta os seus resultados do primeiro trimestre esta segunda-feira, segue a ceder 0,32% para 1.268,17 dólares. Já a Apple, cujos resultados serão conhecidos na terça-feira, está a ganhar 0,42% para 205,16 dólares.

A contribuir para os ganhos de Wall Street está o setor financeiro, com o Bank of America a apreciar 1,12% para 30,69 dólares e o Citigroup a crescer 0,69% para 69,99 dólares.



(Notícia atualizada com mais informação)