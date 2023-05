Wall Street fecha mista com tecnológicas a oferecerem "escape" apesar de incerteza nos EUA

Leia Também Nervosismo aumenta com impasse da dívida dos EUA

As bolsas norte-americanas encerraram mistas, num dia em que os investidores aguardam por mais uma reunião entre o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o representante da maioria republicana na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy.A incerteza e insegurança estão a aumentar à medida que se aproxima o início do mês de junho, altura em que, segundo a secretária do Tesouro, Janet Yellen, o país se arrisca a entrar em incumprimento, ou seja, ficar sem capacidade para fazer face às suas despesas. O cenário está a influenciar as negociações, com os investidores a mostrarem-se cautelosos até que existam sinais de "fumo branco".Esta segunda-feira, antes da reunião - que arranca às 17:30 de Washington (22:30 em Lisboa) -, McCarthy alertou que é necessário chegar a um consenso sobre o tecto da dívida [debt ceiling, na sigla em inglês] ainda esta semana para evitar um incumprimento catastrófico dos Estados Unidos.O índice de referência S&P 500 fechou na linha d'água, com uma subida de 0,02% parapontos e o industrial Dow Jones cedeu 0,42% paraJá o tecnológico Nasdaq Composite conseguiu arrecadar ganhos, apesar do sentimento que domina o mercado, tendo valorizado 0,50% para. Isto apesar de os fabricantes de semicondutores terem terminado o dia sob pressão, após a China ter dito que vai proibir as empresas de infraestruturas crítica de comprar "chips" Micron Technology. A norte-americana falhou um teste de cibersegurança.A dúvida que paira sobre os mercados é se os políticos norte-americanos vão ou não conseguir superar o impasse e alcançar um acordo sobre o limite da dívida que impeça o país de entrar em incumprimento.