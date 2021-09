Wall Street fecha sem rumo definido mas Nasdaq soma recorde com ajuda de Seinfeld

O Dow Jones deslizou 0,14% na primeira sessão de setembro, fechando nos 35.312,53 pontos, enquanto o S&P 500 valorizou uns ligeiros 0,03%, para 4.524,09 pontos. O Nasdaq Composite ganhou 0,33%, avançando até aos 15.309,38 pontos, novo recorde de fecho. Durante a sessão, o índice tecnológico tocou um máximo histórico de 15.379,50 pontos.Um dos motores do novo recorde do Nasdaq foi Jerry Seinfeld. As ações da Netflix avançaram mais de 2% após ser revelado que o serviço de "streaming" vai disponibilizar a série "Seinfeld" a partir de 1 de outubro.Também as empresas chinesas cotadas em Nova Iorque subiram pelo terceiro dia consecutivo, recuperando das fortes perdas quando Pequim anunciou maiores restrições sobre as empresas, em particular as tecnológicas.Entre as "gigantes" tecnológicas o dia foi positivo, com exceção da Microsoft, que caiu ligeiramente.