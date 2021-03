Wall Street sobe com ajuda das tecnológicas e expectativa de Tesla valer 3.000 dólares

As bolsas norte-americanas encerraram em alta, sustentadas sobretudo pelas cotadas do setor tecnológico. A Tesla contribuiu para os ganhos com a perspetiva de valer 3.000 dólares dentro de três anos.



Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 20:15







Assine já 1€/1 mês



... O Dow Jones fechou a somar 0,32%, para se fixar nos 32.731,14 pontos. Isto depois de, na sexta-feira, ter estabelecido um novo máximo histórico nos 33.227,78 pontos durante a sessão. Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,70% para se fixar nos 3.940,60 pontos. Na passada quinta-feira, 18 de março, fixou um novo recorde na negociação intradiária, ao tocar nos 3.983,87 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,23%, fechando nos 13.377,54 pontos. O Nasdaq tem sido penalizado pelo facto de a subida dos juros da dívida soberana pressionar habitualmente os títulos tecnológicos – já que este contexto reduz o apetite por ações de elevado crescimento em prol de empresas que são vistas como tendo maior probabilidade de um bom desempenho com a retoma da economia. Hoje, com o alívio das "yields" das obrigações do Tesouro a 10 anos nos EUA, também o sentimento melhorou neste setor. Também a Tesla – fabricante automóvel vista quase como uma tecnológica, que está cotada no Nasdaq e, desde dezembro passado, no S&P 500 – recuperou nesta segunda-feira. A cotada liderada por Elon Musk fechou a ganhar 2,31% para 670 dólares, depois de ter chegado a disparar 5,5%, animada pelo facto de um fundo gerido por uma influente investidora ter dito que as ações da Tesla poderão valorizar para 3.000 dólares em três anos. O fundo Ark Invest, gerido por Cathie Wood, estima que a Tesla possa estar a valer 3.000 dólares em 2025 – a acontecer, será uma escalada de cerca de 350% face ao fecho de hoje e mais do dobro do preço-alvo atribuído pelo Ark no ano passado (nos 1.400 dólares). Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

Wall Street sobe com ajuda das tecnológicas e expectativa de Tesla valer 3.000 dólares









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.