Três anos depois, Ibersol compensa acionistas com dividendo "engordado"

A administração da Ibersol vai propor aos acionista distribuir um dividendo bruto de 0,135 euros por ação, indicou esta quinta-feira a empresa que explora espaços de marcas como a Pizza Hut, KFC, Pans ou Pasta Caffé além da Burger King.A Ibersol assinala que "tendo em consideração o facto de nos últimos dois anos não ter havido distribuição de dividendos, o que significou uma acentuada perda para os acionistas", a administração optou por apresentar na Assembleia-Geral de acionistas, agendada para 26 de maio, "uma distribuição de 0,135 euros por ação o que representa a distribuição de reservas livres no montante de 1.929.985 euros, a acrescer à distribuição de resultado do exercício"."No caso da sociedade deter ações próprias manter-se-á a referida atribuição de 0,135 euros a cada ação em circulação, reduzindo-se o montante global dos dividendos atribuídos", acrescenta.Tendo em conta a cotação de fecho desta quinta-feira (5,9 euros), a remuneração proposta apresenta um "dividend yield" de 2,29%.A Ibersol fechou o exercício de 2021 com lucros de 31,3 milhões de euros, valor que compara com os prejuízos de 55,2 milhões do ano anterior, em que o negócio foi fortemente impactado pela pandemia