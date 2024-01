Mediobanca muda abordagem à banca europeia. Corta recomendação e "target" do BCP

O Mediobanca reviu em baixa o "target" e recomendação do BCP, prevendo uma ligeira desvalorização em bolsa. O fim do ciclo de subida de juros do BCE levou a uma mudança na abordagem aos bancos europeus.



José Sena Goulão/Lusa Diogo Mendo Fernandes diogofernandes@negocios.pt 14:52







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante O Mediobanca reviu em baixa a recomendação e o preço-alvo do BCP, apontando inclusive para uma desvalorização em bolsa face à cotação de fecho de sexta-feira.



Numa nota de "research" a que o Negócios teve acesso, assinada por Andrea Filtri, sobre o setor da banca na Europa, o analista defende uma diferente abordagem à banca europeia, uma vez que ... Saber mais Títulos Investimentos Juros Ações Mediobanca bancos

Mediobanca muda abordagem à banca europeia. Corta recomendação e "target" do BCP









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Mediobanca muda abordagem à banca europeia. Corta recomendação e "target" do BCP O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar