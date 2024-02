Otimismo sobre preços da pasta de papel leva JB Capital a subir "target" e recomendação da Altri

Este ano e o próximo deverão ser positivos para a papeleira, em termos de EBITDA, na ótica da casa de investimento, que aponta ainda um crescimento de 6% da "dividend yield" "em 2024 e 2025". Já as previsões para as contas do último trimestre de 2023 são mais pessimistas.

