Brilho do franco suíço ofusca dança (ao ritmo de Lagarde e Powell) entre euro e dólar

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Acredito nas análises e não nas previsões". A frase do autor, investidor (e dançarino) Nicolas Darvas é muitas vezes utilizada para retirar a credibilidade a atividade de realizar projeções. No entanto, este ano, Darvas terá mesmo de fazer uma vénia a analistas e estrategas cambiais, que acertaram em cheio nas estimativas para o desempenho do euro face ao dólar.



Em 2023, ...