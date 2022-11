Como estão as empresas portuguesas a contornar as flutuações cambiais nas importações?

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As empresas portuguesas tiveram de encontrar soluções para contornar a volatilidade do mercado cambial, sobretudo no que toca à desvalorização do yuan - que acabou por penalizar indiretamente os importadores de bens chineses.



Nos últimos meses, o dólar entrou num "rally", o euro caiu abaixo da paridade e as moeda emergentes ganharam destaque.

Entre as flutuações cambiais que mais podem ter pressionado as empresas ...