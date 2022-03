Kwanza é a moeda que mais valoriza este ano face ao dólar

A escalada no preço do petróleo deu ainda mais força ao "rally" do Kwanza e a divisa angolana é mesmo a moeda em todo o mundo que mais ganha face ao dólar norte-americano este ano.



A divisa do segundo maior produtor de petróleo em África valorizou 20% este ano, animada pela escalada nos preços do crude, bem como melhorias no "rating" e a forte probabilidade de que o Banco Nacional de Angola continue a subir as taxas de juro.

