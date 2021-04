Turquia vê colapsar segunda bolsa de criptomoedas em poucos dias

O mercado das criptomoedas na Turquia sofreu um novo golpe no final de uma semana negra para estes ativos. Numa questão de dias, duas grandes bolsas do país entraram em colapso deixando os investidores com perdas de milhares de milhões de dólares.





Este sábado, a Vebitcoin interrompeu as suas operações citando a deterioração das condições financeiras, e o seu CEO, Ilker Bas, e três outros funcionários foram detidos, segundo a Demiroren News Agency. A Bloomberg adianta que o Conselho de Investigação de Crimes Financeiros bloqueou as contas da Vebitcoin e abriu uma investigação.





A Vebitcoin é a quarta maior bolsa da Turquia, com um volume diário de cerca de 60 milhões de dólares, de acordo com a CoinGecko.com, que rastreia dados sobre preço, volume e valor de mercado de criptomoedas. Mais de metade desse volume está ligado à Bitcoin, que caiu 19% esta semana.





O colapso da Vebitcoin acontece poucos dias depois de a Thodex ter suspendido as operações e o seu fundador de 27 anos ter fugido do país. A Thodex tinha cerca de 390 mil utilizadores, de acordo com um advogado das vítimas citado pela Bloomberg. O jornal turco Haberturk avança que as perdas podem chegar a 2 mil milhões de dólares.





As duas bolsas faziam parte do movimento de expansão das criptomoedas que atraiu uma legião de turcos, com o objectivo de protegerem as suas poupanças da inflação elevada e de uma moeda instável. A inflação atingiu 16,2% em março, mais de três vezes a meta do banco central, e a lira desceu mais de 10% em relação ao dólar este ano – o seu nono ano consecutivo de perdas.





De acordo com os dados da CoinGecko.com, o volume diário de negociações nos mercados turcos de criptomoedas chegou perto dos 2 mil milhões de dólares na sexta-feira, fazendo soar ainda mais alarmes junto das autoridades. O Banco Central da Turquia já proibiu as criptomoedas como forma de pagamento a partir de 30 de abril, e o país proibiu as instituições de pagamento e de dinheiro eletrónico de mediar transferências de dinheiro para plataformas de criptomoedas.





Numa entrevista na sexta-feira, o líder do banco central, Sahap Kavcioglu, garantiu que será imposta ainda mais regulação. "Estamos a trabalhar na regulação ao nível das criptomoeda", disse, apontando que "há saídas de dinheiro perturbadoras para fora da Turquia através de criptomoedas."