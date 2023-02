Comprar casa em Lisboa exige entrada de 50% do valor da escritura

Leia Também Comprar casa em Lisboa já pesa 67% no orçamento familiar

O esforço financeiro no orçamento das famílias que querem comprar casa em Lisboa aumentou de forma acentuada no último ano. Os dados do Confidencial Imobiliário, citados pelo Eco , revelam que uma casa com uma área média em Lisboa (90 metros quadrados) custa, em média, 375.480 euros no ano passado.Uma família que ganhasse 2.514 euros líquidos por mês (que é o rendimento médio mensal líquido de um agregado familiar a viver em Lisboa em 2022) poderia financiar até 80% do valor do imóvel a comprar em Lisboa junto da banca, ficando a pagar uma prestação de 730 euros. Isto há um ano. Agora, apenas consegue que a banca lhe financie até 50%.Isso significa que, para comprar uma casa com 90 metros quadrados em Lisboa, as famílias têm de avançar agora com um sinal de 186 mil euros, cerca de 2,5 vezes mais do que os 75 mil euros exigidos há um ano se não tivessem mais nenhum crédito bancário. A explicar este aumento estão a subida das taxas de juro e as medidas macroprudenciais do Banco de Portugal, que se tornaram mais restritivas para a concessão de crédito à habitação.