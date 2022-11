Bitcoin afunda para fasquia dos 17 mil dólares e renova mínimos de novembro de 2020

O mercado das criptomoedas assistiu em apenas 24 horas a uma queda abrupta, motivada pelo receio em torno da falta de liquidez da FTX, e a uma forte candidata a aquisição cripto do ano, com a compra de todas as operações, menos as norte-americanas, da empresa pela Binance.

Bitcoin afunda para fasquia dos 17 mil dólares e renova mínimos de novembro de 2020









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Bitcoin afunda para fasquia dos 17 mil dólares e renova mínimos de novembro de 2020 O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar