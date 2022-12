Corte dos auditores com a Binance não trava processo em Portugal

Pouco tempo depois de dar provas sobre as reservas constituídas pela Binance e outras plataformas cripto, a Mazars acaba de cortar as relações com o setor, deixando de prestar serviços de auditoria. A informação foi inicialmente avançada pela Bloomberg e confirmada por um comunicado divulgado pela maior plataforma cripto do mundo. Também as "big four" da auditoria rejeitaram trabalhar com plataformas cripto, segundo a Binance.

