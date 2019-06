Equipa da escola Domingos Sequeira vence última jogada do Jogo do Investimento

A FDRGroup obteve uma rendibilidade próxima dos 2% na quarta e última jogada do Jogo do Investimento da ISCTE Business School.

A E.S. Domingos Sequeira, através da equipa FDRGroup, destacou-se na quarta e última jogada de mais uma edição do Jogo do Investimento da ISCTE Business School, que chega agora ao fim.





A FDRGroup obteve uma rentabilidade da sua carteira próxima dos 2%, sendo que os restantes participantes mantiveram-se abaixo do limiar dos 1%.





Esta iniciativa, realizada anualmente pela ISCTE Business School e que conta com a parceria do Jornal de Negócios, reuniu nesta edição mais de 450 participantes provenientes de escolas do ensino secundário de todo o País. Durante quatro semanas os participantes viveram de perto a realidade dos mercados financeiros através da gestão de um portfólio de ativos – ações, índices, taxas de câmbio e taxas de juro. O principal objetivo passou por alcançar a máxima rentabilidade possível dos seus investimentos.