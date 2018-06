5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Apple apresenta novidades na conferência anual

A Apple arranca esta segunda-feira com a sua conferência anual em San Jose, Califórnia, que decorre até dia 8. O evento é aguardado com grande expectativa pelos investidores, uma vez que é habitual a gigante tecnológica aproveitar para apresentar novidades, como um novo iPhone ou um novo iPad.



Este ano espera-se que a companhia liderada por Tim Cook anuncie uma nova versão do sistema operativo móvel, o iOS, e do Mac, bem como novas versões do iPhone.





Bolsas europeias vão manter retoma?

As principais praças da Europa Ocidental registaram na sexta-feira a maior subida do último mês, depois de se ter alcançado um governo político em Itália que acabou com o impasse que durava há três meses. No entanto, as quedas anteriores ditaram saldos semanais negativos no Velho Continente, tendo a a bolsa espanhola sido a mais penalizada, com o Ibex 35 a ceder 2,17% no acumulado de segunda a sexta-feira.



Esta semana, o saldo será positivo na Europa? A contribuir para a tendência estarão também os desenvolvimentos em torno das tensões comerciais da UE e de outros países com os Estados Unidos.





Confiança dos investidores no euro diminuiu

A confiança dos investidores na Zona Euro deverá ter registado uma ligeira descida [anterior: 19,2; previsões: 19]. A instabilidade política em Itália e em Espanha deverão justificar a quebra do indicador, após os dias de grande incerteza e volatilidade que se viveram nos mercados.



Nos Estados Unidos, o destaque vai para os dados relativos às encomendas à indústria.





Comércio e desenvolvimento em foco em Genebra

Numa altura em que as tensões comerciais estão ao rubro, à conta das medidas proteccionistas com que Donald Trump ameaçou os países que exportam aço e alumínio para os EUA, a comissária europeia do Comércio, Cecilia Malmstrom, participa na conferência sobre comércio e desenvolvimento das Nações Unidas, que decorre em Genebra.





Nuclear centra atenções em Viena

Os inspectores da divisão de energia nuclear da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) realizam a sua reunião trimestral em Viena, sendo que o Irão e o seu programa de desnuclearização vão estar na agenda. Após a reunião,o director-geral da AIEA, Yukiya Amano, dá uma conferência de imprensa.



A saída dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irão tem estado em destaque nas últimas semanas, sendo que os europeus mostraram vontade de manter o Irão nesse acordo, considerando que a retirada dos EUA do pacto aumenta a responsabilidade da União Europeia.