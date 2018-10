5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A Sonae SGPS vai estar esta sexta-feira a reagir em bolsa ao prospecto divulgado ontem na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), onde avançou com pormenores sobre a entrada em bolsa da sua subsidiária para o retalho, a Sonae MC.

A oferta pública de venda da Sonae MC deverá ser feita entre 1,40 euros e 1,65 euros, o que avalia a empresa de retallho do grupo Sonae entre 1,4 mil milhões e 1,65 mil milhões de euros, um preço que fica abaixo da avaliação do Haitong, que estimava 1,8 mil milhões.





Tecnológicas norte-americanas sob os holofotes. E Tesla também

O índice Nasdaq Composite foi ontem o mais castigado em Wall Street, à conta da maior queda do sector tecnológico em quase seis meses, com destaque para os mergulhos da Apple, Amazon, Microsoft e Google.

A Apple e a Amazon estiveram a ser especialmente pressionadas no dia em que negaram uma informação avançada pela agência Bloomberg de que os seus sistemas informáticos foram infiltrados por chips maliciosos inseridos pelos serviços secretos chineses.

Também a Tesla está em foco, depois de o seu CEO, Elon Musk, ter voltado a fazer declarações controversas. Desta vez, "gozou" com a autoridade reguladora do mercado de capitais dos EUA, a Securities and Exchange Commission (SEC), que o investigou devido aos tweets acerca da saída de bolsa da fabricante de veículos eléctricos e que o levou a abrir mão do cargo de chairman, mantendo-se apenas como presidente executivo, além de ter de pagar uma multa.





Desemprego em queda nos Estados Unidos

O Departamento do Trabalho dos EUA publica, esta sexta-feira, a taxa de desemprego referente a Setembro. As previsões apontam para uma queda dos 3,9% anteriores para 3,8%, a taxa mais baixa desde 1969.

A confirmarem-se, serão novos dados robustos a contribuírem para fazer subir os juros da dívida norte-americana, o que ontem fez cair as bolsas – já que os investidores desviaram muitas das suas aplicações do mercado accionista para o obrigacionista.





S&P revê rating de França e Moody’s o de Espanha

A agência de notação financeira Standard & Poor’s tem agendada para esta sexta-feira uma possível acção de rating para a dívida soberana francesa. Também pode rever a sua avaliação para a Arábia Saudita e Marrocos. Já a Moody’s poderá pronunciar-se sobre a dívida soberana deEspanha e da Irlanda.

Os relatórios sobre os ratings e perspectivas para as dívidas soberanas podem não ser publicados, uma vez que o calendário de eventuais revisões das notações soberanas é apenas indicativo.





Plataformas de petróleo e gás nos EUA no radar

A Baker Hughes, fornecedora norte-americana de serviços a campos petrolíferos, divulga hoje o relatório semanal sobre o número de plataformas de petróleo e gás nos Estados Unidos.

Os preços do "ouro negro" estiveram ontem a negociar em baixa, a corrigirem das fortes subidas dos últimos dias – devido aos receios de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e outros grandes produtores não consigam compensar a queda de fornecimento por parte da Venezuela (que enfrenta perturbações na indústria petrolífera) e do Irão (devido às sanções dos EUA). Entretanto foi divulgado que a Arábia Saudita e a Rússia estão a produzir bastante acima da sua quota, o que esteve ontem a aliviar os preços.