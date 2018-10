5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quarta-feira prossegue a apresentação de contas dos primeiros nove meses do ano, sendo a vez da Semapa, Altri e Cofina. Já os CTT e Jerónimo Martins estarão a reagir aos resultados divulgados ontem depois do fecho da bolsa.

Semapa, Altri e Cofina reportam contas…

Hoje mais três cotadas apresentam os seus números dos primeiros nove meses do ano: Semapa, Altri e Cofina. Na semana passada, as cotadas do papel beneficiaram de um optimismo geral no sector, depois de a gigante brasileira Fibria ter apresentado resultados superiores ao esperado.

Lá fora, a época de divulgação de resultados também prossegue a bom ritmo. Esta quarta-feira serão conhecidas as contas de empresas como a Samsung, Santander, Sanofi, GlaxoSmithKline, General Motors, Telefónica e Repsol.





… e Jerónimo Martins e CTT reagem

A Jerónimo Martins e os CTT estarão a reagir à divulgação dos seus resultados, feita ontem após o fecho da bolsa.

A dona do Pingo Doce encerrou os primeiros nove meses deste ano com 292 milhões de euros de lucros, uma subida de 2,4% face a igual período no ano passado. Já as vendas cresceram 7,3% e alcançaram os 12.800 milhões. Por seu lado, os CTT tiveram lucros de 9,9 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, um resultado que representa uma queda de 49,3% face ao mesmo período de 2017 e mantém a trajectória descendente dos resultados líquidos que a empresa tem registado nos últimos trimestres.





Zona Euro divulga dados da inflação e do desemprego

Depois do PIB, o Eurostat publica também a estimativa do índice de preços no consumidor relativo a Outubro. E as estimativas dos economistas ouvidos pela Bloomberg apontam para uma subida da taxa de inflação de 2,2%, depois do avanço de 2,1% verificado um mês antes.

Também esta quarta-feira será conhecida a taxa de desemprego, na região, relativa a Setembro. Esta deverá ter ficado inalterada nos 8,1%, segundo as previsões.





Responsáveis de política monetária em foco

O dia será recheado de eventos com responsáveis de política monetária. O governador do banco central sueco, Stefan Ingves, visita o Banco de Portugal para debater o Basileia III.

Por outro lado, o banco central do Brasil deverá manter a sua taxa directora nos 6,5% pela quinta reunião consecutiva. Ainda em matéria de política monetária, o governador do banco central italiano e membro do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu, Ignazio Visco, é orador, juntamente com o ministro italiano das Finanças, Giovanni Tria, onum evento que assinala o Dia Mundial da Poupança, em Roma.

Além disso, o presidente do Banco Nacional Suíço, Thomas Jordan, fala em Berna na conferência alusiva ao tema "Proteccionismo dificulta a política monetária".





Reservas de crude centram atenções nos EUA

A Administração de Informação em Energia (sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia) divulga os dados relativos aos inventários de crude dos EUA na semana passada, bem como os stocks de destilados e gasolina.

Espera-se que as reservas de crude tenham aumentado, perspectiva essa que contribuiu para a queda dos preços do petróleo na sessão de ontem – a par com as ameaças dos EUA à China no âmbito da guerra comercial.