5 coisas que precisa de saber para começar o dia

O presidente dos EUA disse ontem que o destino da chinesa Huawei pode ser discutido no contexto das relações comerciais com Pequim. "A Huawei é algo de muito perigoso. Quando vemos o que fizeram do ponto de vista da segurança e do ponto de vista militar, é muito perigoso. Mas é possível que seja incluída num acordo com a China", disse o chefe da Casa Branca. Isto depois de Trump ter decidido na semana passada proibir as exportações de produtos tecnológicos norte-americanos para determinadas empresas consideradas de "risco", tendo em vista nomeadamente a Huawei.

As bolsas ontem voltaram a encerrar em baixa um pouco por todo o mundo devido a estas renovadas tensões, agora com o foco bastante centrado nas tecnológicas chinesas. Com este anúncio de Trump, já depois do fecho de Wall Street, talvez hoje os mercados acionistas respirem de alívio.





A Baker Hughes, fornecedora norte-americana de serviços a campos petrolíferos, divulga hoje o relatório semanal sobre o número de plataformas de petróleo e gás nos Estados Unidos.

Ontem as cotações do "ouro negro" afundaram, à conta sobretudo do aumento das reservas norte-americanas de crude na semana passada, tendo chegado a perder mais de 5% em Londres e mais de 6% em Nova Iorque.





As encomendas de bens duradouros nos Estados Unidos deverão ter recuado em abril. Segundo as previsões dos economistas consultados pela Bloomberg, este indicador deverá ter registado uma contração de 2% no mês passado.



Na Europa, destaque para os dados das vendas a retalho no Reino Unido no mês de abril.