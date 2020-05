EDP reporta números do primeiro trimestre

O setor da energia concentra atenções nesta quinta-feira, com a EDP a revelar as suas contas do primeiro trimestre do ano após o encerramento da sessão da praça lisboeta.

Entretanto, a EDP Renováveis poderá estar a reagir ao anúncio de que, através da sua subsidiária EDP Renewables North America, assegurou um contrato de compra de energia a 15 anos com a Redwood Coast Energy Authority para vender a energia produzida pelo projeto solar fotovoltaico MW Sandrini Sol I de 100 MW. O projeto, localizado no estado da Califórnia (EUA), deverá começar operações em 2022, informou ontem, já depois do fecho da bolsa, a empresa liderada por João Manso Neto.





Contas e e reunião magna da REN no radar

Ainda na energia, hoje a REN também reporta as suas contas trimestrais depois do fecho da bolsa. Ao contrário de outras empresas cuja atividade foi mais afetada pela crise da covid-19, neste caso o impacto nas contas poderá ter sido mais limitado.