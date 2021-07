No mercado de ações poderão existir oscilações fortes, mediante a decisão do Banco Central Europeu (BCE) no que toca ao pagamento de dividendos por parte da banca. Em caso de aval para o levantamento das atuais restrições, poderá esperar-se uma reação em alta dos bancos do "velho continente", onde se inclui o português BCP. Fora da bolsa, a Caixa espera pela decisão do BCE para avançar (ou não) com a distribuição extraordinária ao Estado de um dividendo adicional, tal como o Negócios noticiou.