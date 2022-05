O mundo está de olhos postos em Moscovo, nas comemorações do Dia da Vitória, quando os russos celebram a vitória, na Segunda Guerra Mundial, sobre os alemães nazis. É uma data propícia a grandes anúncios ou movimentações e os analistas acreditam que as cerimónias desta segunda-feira se vão centrar na invasão da Ucrânia, podendo Vladimir Putin aumentar a escalada de violência no país. Nesta segunda-feira, comemora-se ainda o Dia da Europa, celebrado por Bruxelas e Estados-membros, marcando a assinatura da declaração Schuman, que lançaria as bases para a fundação da União Europeia (UE).